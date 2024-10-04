В МИД РФ исключили пересмотр признания независимости Абхазии и Южной Осетии

Решение властей России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Об этом сообщил МИД РФ после встречи министра Сергея Лаврова с коллегами из республик.

«С российской стороны подчеркнута готовность продолжать оказывать всемерное содействие суверенным и независимым Абхазии и Южной Осетии», — говорится в сообщении.

Лавров также обсудил с коллегами из этих республик мирный план по урегулированию военного конфликта на Украине.

Недавно генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии и хочет, чтобы все три страны сделали шаги в сторону примирения.

Каладзе добавил, что Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность и жить в мире.

Ранее премьер Грузии обратился к населению Абхазии и Южной Осетии.