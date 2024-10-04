Пушилин раскритиковал западные «формулы мира»
Глава Донецкой Республики Денис Пушилин раскритиковал предложенные странами Запада «формулы мира». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, все подобные инициативы нужны только для привлечения внимания к украинскому конфликту, но сами по себе являются «нежизнеспособными и бессмысленными». Кроме того, Пушилин также считает, что подобные мирные предложения расходятся с отправкой Украине военной помощи.
«Все эти устремления дальнобойного вооружения, которые желает использовать Украина — это все-таки больше для информационного, или, скажем так, для некой чувствительности, для гражданского населения», — рассказал он.
Ранее Пушилин заявил, что население Донецка превысило 1 миллион человек.