Небензя рассказал, кто помешал СБ ООН принять заявление о "Северных потоках"

Недоговороспособность Соединенных Штатов и их союзников не позволила Совету Безопасности (СБ) ООН принять подготовленное Россией заявление по вопросу подрыва газопроводов "Северные потоки". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодня мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета Безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников. Мы пытались согласовать его больше месяца, провели несколько раундов консультаций, действовали в конструктивном духе. Но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.