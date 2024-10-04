Небензя: виновных в подрывах СП нужно наказать так, чтобы никому не повадно было

Виновных в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нужно наказать так, чтобы никому не повадно было повторять подобный теракт, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. ТАСС

«Теракт в отношении «Северных потоков» должен быть расследован с особой тщательностью, а виновные в нём... должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», — подчеркнул Небензя. RT на русском

4 октября СБ ООН проводит по запросу России открытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Российская газета