РФ и Таджикистан обозначили основные сферы сотрудничества до 2027 года

Россия и Таджикистан наметили основные направления экономического сотрудничества, подписав межправительственную программу между двумя странами на 2024-2027 годы.

О них рассказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания таджикско-российской межправительственной комиссии (МПК) в Душанбе, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы подписали программу сотрудничества на три года, где очень конкретно расписали, что мы хотим достичь. <…> Во-первых, мы смотрим развитие совместной промышленности, договорились о создании совместных технопарков, мы смотрим развитие туризма, у нас поставлена задача, чтобы количество туристов из России было больше", - сказал вице-премьер.

По его словам, достигнута договоренность о совместной работе по использованию месторождений полезных ископаемых, в области энергетики. "Работаем над повышением экспорта в РФ, со стороны России экспорт увеличился за последний год, отрабатываем логистические цепочки, большие перспективы видим в развитии сельского хозяйства", - добавил он.

Вице-премьер рассказал о дальнейшем развитии двусторонних отношений в образовательной сфере.

"Мы также продолжаем обеспечение учебниками, продолжаем обмены в культурной сфере. <…> У нас принято решение и выделены полностью деньги на строительство центра для одаренных детей и театра [Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского - прим. ТАСС]", - сообщил Хуснуллин, добавив, что правительство РФ подписало все документы, деньги выделены, будут строиться два здания. "Мы уже не первый год занимаемся совместной работой, наметили достаточно большие планы, и хочу с удовлетворением отметить, что все, о чем мы договорились, у нас все получается", - заключил вице-премьер.

Программу между правительствами Таджикистана и РФ подписали сопредседатели таджикско-российской МПК - Хуснуллин и премьер-министр республики Кохир Расулзода. Россия традиционно занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. Объем внешней торговли между двумя странами за 8 месяцев 2024 года превысил $1,2 млрд, что на 14,3% больше аналогичного периода прошлого года. РФ поставляет нефтепродукты, продовольствие, химическую продукцию, древесину и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническую продукцию. Более 70 российских субъектов поддерживают торгово-экономические связи с республикой, на территории Таджикистана действуют порядка 330 компаний с участием РФ.