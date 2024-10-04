Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

Введение налога на бездетность в России вряд ли поспособствует повышению рождаемости.

Такое мнение высказал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что вряд ли введение налога на бездетность каким-то образом повысит рождаемость в стране. Не вижу никаких доказательств, никаких аргументов в пользу того, что этот налог отразится на уровне рождаемости», — сказал он.

По его мнению, нужно искать какие-либо другие меры по повышению рождаемости, так как она находится на низком уровне. Однако к подобным действиям нужно подходить разумно, глубоко анализируя положение дел.