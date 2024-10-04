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Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

Введение налога на бездетность в России вряд ли поспособствует повышению рождаемости.

Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность
© globallookpress.com

Такое мнение высказал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что вряд ли введение налога на бездетность каким-то образом повысит рождаемость в стране. Не вижу никаких доказательств, никаких аргументов в пользу того, что этот налог отразится на уровне рождаемости», — сказал он.

По его мнению, нужно искать какие-либо другие меры по повышению рождаемости, так как она находится на низком уровне. Однако к подобным действиям нужно подходить разумно, глубоко анализируя положение дел.

Политика
Валерий Фадеев
Совет по правам человека