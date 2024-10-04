Хуснуллин: Нелегальной миграции в России больше не будет

В России больше не будет нелегальной миграции.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Хуснуллин считает, что Москве и Душанбе надо создать рабочую группу, чтобы расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран. Это поможет в понимании того, "кто приезжает и как приезжает", подытожил вице-премьер.

Как сообщалось ранее в октябре, в Госдуму внесено сразу пять проектов законов, направленных против нелегальной миграции. В их числе документы по борьбе с фиктивной регистрацией нелегалов и законопроект для противодействия посредникам, которые обещают приезжим хорошие результаты тестов по русскому языку.

За восемь месяцев 2024 года в России было зафиксировано 4573 случая подделки документов у иностранцев, сообщило МВД.