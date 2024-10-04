В РФ отреагировали на слова премьера Японии о заключении мирного договора

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что не видит перспектив в вопросе заключения мирного договора с Японией.

Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на слова нового премьер-министра азиатской страны Сигэру Исибы.

«От огромного количества руководителей Японии разного уровня слышали много раз всевозможные заявления и в пользу соглашения, и категорически против этого соглашения. Мы видим заявления двойных стандартов: с одной стороны, мы за дружбу, а с другой стороны, мы четко выполняем указания старшего брата», — сказал Чепа.

Накануне новый глава правительства страны Сигэру Исиба в своей речи перед парламентом заявил, что японские власти продолжат курс на заключение с Россией мирного соглашения и решение «территориальной проблемы».

1 октября правительство Японии, которое возглавлял Фумио Кисида, ушло в отставку в полном составе. Новым премьером стал бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого 27 сентября избрали председателем правящей Либерально-демократической партии.