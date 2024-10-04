Кабулов: решение исключить «Талибан» из террористов принято на высшем уровне

Принципиальное решение исключить талибов (организация запрещена в России) из списка террористов уже принято высшим руководством России, идет процесс правового оформления соответствующего шага. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Газета.Ru

«Дело не в желании. Это необходимо делать в рамках российского правового поля. Это работа юристов и парламента (...) вопрос только в этом. Мы обязаны соблюсти федеральные законы», — рассказал дипломат. Lenta.ru

Ранее в пятницу директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций. ТАСС