Власти Украины, предпринимая попытки атаковать Курскую АЭС, поступают очень опасно. Киев играет с огнем. С таким заявлением выступил в пятницу, 4 сентября, на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. RT на русском

«Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — сказал Песков. News.ru

Днем ранее, 3 октября, военкор Юрий Котенок сообщил о мощном пожаре в нескольких километрах от Курской АЭС. По его словам, возгорание произошло после того, как средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели. Lenta.ru