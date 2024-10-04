Песков оценил возможность встречи Путина с Байденом

Каких-либо разговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не велось, однако российский лидер открыт для любых контактов. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден не исключил возможность встречи с президентом России на предстоящих саммитах «Большой двадцатки» (G20) или АТЭС, но усомнился в том, что Владимир Путин посетит эти мероприятия.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, каких-либо переговоров по поводу встречи лидеров России и США не велось, и «в настоящий момент никаких предпосылок нет».

Байден допустил встречу с Путиным

«Хотя [российский] президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», - заметил официальный представитель Кремля.

В Кремле ранее отметили, что прорабатывает вопрос о возможном участии Владимира Путина в итоговом саммите G20 в Бразилии, намеченном на 18–19 ноября 2024 года.