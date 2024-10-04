В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин будет работать в день своего рождения 7 октября, вечером в понедельник в Москву прибудут лидеры стран СНГ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Там особо праздничного ничего не будет, - отметил пресс-секретарь. - У него (президента РФ - прим. ТАСС) будут в первой половине дня рабочие встречи, тоже такие закрытые, непубличные». Вечером 7 октября, отметил Песков, «будут главы государств СНГ у президента». ТАСС

«Мы дополнительно сообщим. На следующей неделе будет заседание Совета глав государств-участников СНГ», — уточнил Песков. Ura.Ru