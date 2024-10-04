Лавров выразил благодарность Южной Осетии за поддержку Курской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность Южной Осетии за поддержку российских бойцов в зоне специальной военной операции и пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области.

"Мы знаем, что вы оказываете помощь бойцам и жителям охваченных конфликтом [российских] субъектов. Знаю, что президент [Алан] Гаглоев уделяет личное внимание вопросам гуманитарного содействия пострадавшим. Мы особо отметили то, что народ Южной Осетии оказывает содействие гражданам России, которые пострадали от террористической атаки Украины на Курскую область", - сказал министр, открывая переговоры с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. "И отдельную благодарность передайте, пожалуйста, руководству Юго-Осетинского государственного университета за готовность на безвозмездной основе организовать обучение студентов из Курской области, - продолжил Лавров. - Мы продолжим оказывать содействие нашим друзьям в обеспечении безопасности, в развитии социально-экономической, культурной сферы, других направлений, укреплении государства, как это и предусмотрено двусторонними договоренностями".

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным Следственного комитета России, свыше 8 тыс. человек признаны потерпевшими в результате нападения ВСУ на регион.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял свыше 19,8 тыс. военнослужащих и 135 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.