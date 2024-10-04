Депутат Государственной думы РФ от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что Владимиру Зеленскому грозит массовый бунт, вызванный разочарованием общества результатами конфликта с Россией и предательством коррумпированных элит. Газета.Ru

«Заносчивая эйфория в украинском обществе канула в Лету, разбившись о реалии бессмысленной войны, процветающую коррупцию и предательство украинских элит, создавших себе тихие гавани в Европе за счет пота и крови простых украинцев. В таких условиях, несомненно, стал назревать бунт, который вскоре выплеснется на улицы городов и сметет предавшую их украинскую власть, удерживаемую за счет штыков, поредевших нацистов и западных наемников», - заявил Шеремет. ТАСС

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук отметил, что в мирной Украине Владимира Зеленского ждет заключение в тюрьму, поэтому в его интересах продолжение конфликта. Lenta.ru