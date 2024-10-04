Киевский режим обучает в Сирии боевиков из запрещенной в РФ международной террористической организации «Хейят Тахрир аш-Шам» в координации с американцами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. ТАСС

По словам главы МИД России, режим Владимира Зеленского при поддержке США помогает террористам из «Хейят Тахрир аш-Шам» осваивать технологии производства беспилотников. Делается это, чтобы боевики воевали против Вооруженных сил России на территории арабской республики. RT на русском

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти уже давно поддерживают отношения с террористическими организациями. Газета.Ru