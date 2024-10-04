Лавров призвал содействовать Афганистану в борьбе с терроризмом

Москва поддерживает борьбу властей Афганистана с террористической угрозой в регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседания Московского формата консультаций по Афганистану, пишет ТАСС.

По словам министра иностранных дел России, власти Афганистана, даже находясь в сложной экономической ситуации, «достаточно эффективно противостоят тому же «Исламскому государству»*.

«Мы поддерживаем активный настрой афганских властей на купирование террористической угрозы», - подчеркнул он.

Лавров напомнил, что в Афганистане все еще присутствуют различные террористические группировки и совершаются набеги из-за границы.

«В наших общих интересах оказывать афганским властям необходимое действенное содействие», - сказал он.

После того как США приняли в 2021 году решение о выводе своих войск из Афганистана, к власти в стране пришли члены движения «Талибан»**. Они дошли до Кабула и взяли город без боя, а затем объявили состав временного правительства страны. В мае 2024 года МИД и Минюст России предложили исключить движение «Талибан»** из перечня запрещенных организаций. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

* террористическая организация, запрещена в России

** организация признана террористической и ее деятельность запрещена в России. Также организация запрещена ООН.