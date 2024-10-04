Ракетному комплексу «Ангара» предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении независимого доступа в космос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Газета.Ru

«Вы по праву гордитесь яркими, героическими страницами истории Космических войск, ратными и трудовыми свершениями многих поколений военнослужащих, ученых, конструкторов, гражданских специалистов», - говорится в поздравлении. Путин напомнил, что одним из наиболее значимых событий в летописи ракетно-космической отрасли стал запуск 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли, который положил начало эпохе освоения околоземного пространства. Российская газета

«Ангара» - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, в которых используются экологически чистые компоненты топлива. Космические носители этого типа предназначены для вывода различных аппаратов: спутников, кораблей, автоматических межпланетных станций. Последний пуск этой ракеты, успешный, был осуществлен 17 сентября. ТАСС