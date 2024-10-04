Лавров призвал США снять санкции с одной страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны Запада взять ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, а также снять санкции и вернуть нелегально присвоенные активы Кабула. Об этом министр заявил на заседании московского формата консультаций по Афганистану. Российская газета

«В очередной раз обращаемся к странам Запада с настоятельным призывом признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, снять санкционные ограничения и вернуть присвоенные активы Кабула», — сказал Лавров. RT на русском

«Вашингтон и его союзники, декларируя приверженность международной поддержке афганцев, на деле мешают возрождению афганского государства. Игнорируя критику со стороны мирового сообщества, США по-прежнему незаконно удерживают национальные авуары Афганистана, сохраняют жесткие санкции в отношении банковского сектора этой страны», — добавил глава МИД РФ. ТАСС