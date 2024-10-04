Глава ФСБ назвал цель вылазки ВСУ под Курском

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было направлено на провокацию непропорционально жесткого ответа России и срыва возможности мирного урегулирования в ближайшей перспективе. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. ТАСС

«Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского», – отметил он. Кроме того, по словам главы ФСБ, вылазка ВСУ под Курском была направлена на устранение предпосылок мирного урегулирования конфликта в ближайшей перспективе. Москва24

Бортников отметил, что кадровые военные стран НАТО помогают Вооруженными силам Украины планировать свои операции уже на всей протяженности линии боевых действий. Газета.Ru