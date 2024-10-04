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Глава ФСБ: вылазка ВСУ под Курском была направлена на провокацию жесткого ответа РФ

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было направлено на провокацию непропорционально жесткого ответа России и срыва возможности мирного урегулирования в ближайшей перспективе. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. ТАСС

«Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского», – отметил он. Кроме того, по словам главы ФСБ, вылазка ВСУ под Курском была направлена на устранение предпосылок мирного урегулирования конфликта в ближайшей перспективе. Москва24

Бортников отметил, что кадровые военные стран НАТО помогают Вооруженными силам Украины планировать свои операции уже на всей протяженности линии боевых действий. Газета.Ru

Глава ФСБ назвал цель вылазки ВСУ под Курском
© РИА Новости
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