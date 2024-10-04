Глава ФСБ отметил рост киберопераций стран Запада против России

Запад активизировал кибероперации против России.

Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

"Отмечаем постоянный рост сложности и технической изощренности хакерских атак и масштабов утечек охраняемой законом информации. Активизированы разведывательные и наступательные кибероперации стран Запада против России, направленные, прежде всего, на компьютерные системы энергетики и транспорта", - сказал он.

По его словам, "используя зависимость информационной инфраструктуры государств СНГ от иностранного оборудования и программного обеспечения, США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве Содружества, навязывая собственные технологии информационной безопасности и обработки данных с возможностью удаленного управления поставляемым оборудованием, программными средствами и сервисами".