Новому генсеку НАТО Марку Рютте нужно сойти с пути агрессоров и вспомнить историю, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Парламентарий вспомнил польских панов, Карла XII, Наполеона и Адольфа Гитлер и заявил, что они «не учитывали национальные интересы России», и тем самым «глубоко и бесповоротно просчитались».

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

«Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России», — считает Ивлев.

Ранее Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Политик заверил, что продолжит убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву. Помимо этого, Рютте заявил, что Киев однажды станет членом НАТО, и у России «нет права вето на это».