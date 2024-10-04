Посол РФ обсудил двусторонние отношения в парламенте Южной Кореи

Посол РФ Георгий Зиновьев стал первым гостем в проекте Diplomat’s lounge, который предназначен для обмена мнениями между иностранными дипломатами и южнокорейскими депутатами. Об этом сообщили в российском посольстве.

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"2 октября посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев принял участие в первой встрече Diplomat’s lounge, организованной в Национальном собрании РК по инициативе депутата Ким Чжун Хёна", - сказано в сообщении в телеграм-канале.

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"Diplomat’s lounge - это новая площадка для обмена мнениями между парламентариями, экспертными кругами и послами иностранных государств, аккредитованными в Сеуле. Первым гостем мероприятия стал российский посол", - добавили дипломаты. Посол "выступил с содержательной лекцией о текущем состоянии российско-южнокорейских отношений и о генезисе и перспективах завершения украинского кризиса", отмечено в публикации.

23 сентября в здании библиотеки Национального собрания Республики Корея открылась конференция, которая была посвящена двусторонним отношениям и проводилась по случаю 140-летия первого договора между странами. На следующий день Зиновьев нанес визит вежливости спикеру Национального собрания Республики Корея У Вон Сику.