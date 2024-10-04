Администрация Соединенных Штатов не желает обсуждать с российскими властями атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщил в четверг журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

"Официальные лица в Вашингтоне предпочитают не разговаривать с нами о бессмысленной провокации ВСУ в Курской области, где разгромили деревни, убили простых людей. При этом ни одного осуждения из Вашингтона нами услышано не было. Не захотели данный сюжет обсуждать и в администрации [США] на личных встречах. Никакого сочувствия. Ни единого слова", - подчеркнул он.

Руководитель российской дипмисии рассказал, что ему "удалось переговорить с некоторыми экс-чиновниками".

"Настрой понятен. Надо сделать все, чтобы Россия не победила на поле боя, но нанести нам стратегическое поражение невозможно, - отметил Антонов. - Все больше задаются вопросом в отношении истинных целей администрации на Украине. Особенно по мере увеличения поставок оружия прогнившему [киевскому] режиму".

Как подчеркнул он, "заветной мечтой [президента Украины Владимира] Зеленского является военное столкновение России с США и другими странами НАТО". "Это тот вариант, в случае реализации которого на Банковской только бы потирали руки", - добавил посол.

Он также рассказал об одной из провокаций Киева - принятой этим летом стратегии морской безопасности. "Вот уж где развернулась фантазия украинцев и их спонсоров. Вдумайтесь: добиваться безопасности и "мира" в Черном и Азовском морях горе-стратеги собрались путем военного вытеснения российских сил, приглашения некой коалиции стран НАТО. Видимо и атаками по Крымскому мосту и прочей гражданской инфраструктуре", - заключил глава диппредставительства.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным Следственного комитета России, свыше 8 тыс. человек признаны потерпевшими в результате нападения ВСУ на регион.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял свыше 19,8 тыс. военнослужащих и 135 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.