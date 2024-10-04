Путин рассказал о ключевой роли «Ангары»

Ракетному комплексу «Ангара» предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении независимого доступа в космос.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Подчеркну: в числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс «Ангара». Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», — сказал Путин.

Первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» был произведен 11 апреля 2024 года. Ракета вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец».

Путин называл запуск «Ангара-А5» еще одним этапом космической отрасли страны.