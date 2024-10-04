В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внесёт в ГД законопроект, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причинённого распространением порочащих честь и достоинство сведений.

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По словам Чернышова, сегодня в СМИ приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогов и попыток осуждения их действий даже в тех случаях, когда эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью.

«В настоящее время положение российских школьных учителей таково, что они всем должны, а их собственные права, учитывая специфику работы... практически не защищены», — передаёт РИА Новости.

Отмечается, что принятие предлагаемых законопроектом правовых норм создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности, а также повысит уровень защищённости и престижа педагогических работников.

Ранее учитель начальных классов, эксперт «Учи.ру» Арина Мясникова дала рекомендации педагогам, как снизить нагрузку.

Также сообщалось, что в ГД внесут проект о дополнительных днях отпуска для профессий с высоким уровнем стресса.