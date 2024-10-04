Совбез ООН отреагировал на объявление Израилем Гутерриша персоной нон-грата

Совет Безопасности ООН отреагировал на решение Израиля объявить генсека международной организации Антониу Гутерриша персоной нон-грата. Там назвали отказ от взаимодействия с ним контрпродуктивным, передает РИА Новости.

«Члены Совета безопасности подтвердили свою полную поддержку генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, его важной роли и роли ООН в целом», — говорится в заявлении.

СБ ООН призвал государства-члены организации выстраивать продуктивные и эффективные отношения с генсеком и воздерживаться от действий, которые подрывают его работу.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 2 октября объявил Антониу Гутерриша персоной нон грата. Глава МИД заявил, что Гутерриш открыто ненавидит Израиль, а также «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам». Он не исключил, что генсек ООН поддерживает и шиитскую группировку «Хезболла», а также Иран и йеменских хуситов.