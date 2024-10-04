"Ржавеют и распадаются": Антонов сделал заявление об отношениях РФ и США

Отношения США и России "ржавеют и распадаются", единственный позитив в сотрудничестве двух стран - это космос. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Я долго думал, с чего начать и, в принципе, как сегодня охарактеризовать наши связи между великими державами, постоянными членами Совета Безопасности [ООН], которые несут особую ответственность за международный мир и безопасность. <...> Наши отношения (России и США - прим. ТАСС) ржавеют и распадаются <...>. Всегда зрителям и журналистам хочется найти какой-то позитив. Конечно же есть, назову его - это космос", - сказал дипломат.

По его словам, у России сохранился высокий технический уровень возможностей в этой сфере. "И американцы не хотят от него отказываться, и понятно, что пока они от нас отстают, тем более в области пилотируемого космоса", - пояснил Антонов.