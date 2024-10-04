Лавров проведет переговоры с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проведет раздельные и общую встречи с главами МИД Абхазии и Южной Осетии, Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым. Как ожидается, стороны обсудят вопросы региональной безопасности и широкий круг тем, представляющих взаимный интерес.

Этот рабочий визит станет первой поездкой министра иностранных дел Абхазии в Россию после его назначения на эту должность в августе 2024 года.

Анонсируя переговоры в ходе брифинга, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в двустороннем формате министры сосредоточатся на актуальных вопросах развития российско-абхазских и российско-югоосетинских отношений. Также в повестке дня центральная роль будет отведена внешнеполитическим темам.

"На трехсторонних переговорах в фокусе будет проблематика трансформации современной системы международных отношений, а также региональной безопасности с акцентом на координацию подходов в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - информировала дипломат.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Грузии, США и Южной Осетии и при посредничестве спецпредставителей ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.

Помощь в примирении

Глава МИД РФ ранее отмечал, что российская сторона готова оказать поддержку в достижении мира между Грузией, Южной Осетией и Абхазией в случае заинтересованности сторон. Отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН о последних заявлениях официальных лиц Грузии, что войну в 2008 году начал экс-премьер страны Михаил Саакашвили, он обратил внимание на "честную оценку прошлого" действующим грузинским руководством.

"Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". В каком виде, какой форме это примирение может произойти - это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там все равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, чтобы никогда не возникало ни у кого желания [совершить нападение]. Мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", - заверил присутствующих Лавров.

Позиция сторон

В конце сентября генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал это заявление российского министра. Он подчеркнул, что грузинские власти "положительно оценивают" слова Лаврова. Политик добавил, что после слов о готовности помочь в примирении с Сухумом и Цхинвалом "было бы хорошо перейти к действенным шагам". Однако он предложил "приступить к разработке плана по выводу российских военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии".

Затем Каладзе заявил, что Грузия "допускала ошибки" в отношении Абхазии и Южной Осетии, призвав стороны к примирению.

В свою очередь абхазский МИД призвал Грузию признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы, чтобы начать выстраивать в будущем какие-либо взаимоотношения. В дипведомстве также отметили, что пребывание российской военной базы в стране определяется союзническим характером отношений с РФ.

Комментируя слова Лаврова, глава МИД Южной Осетии отметил конструктивную роль российской стороны, которая "всемерно содействует продвижению переговорного процесса в формате Женевских дискуссий и достижению договоренностей Грузии с Южной Осетией и Абхазией, в том числе в плане подписания документа о неприменении силы". "Собственно, министр Лавров это вновь подчеркнул", - заявил журналистам Джиоев. Говоря о возможности выстраивания отношений с Грузией, он указал, что Цхинвал исходит из "существующего статуса признанного государства" Южной Осетии.

Грузино-югоосетинский вооруженный конфликт произошел в августе 2008 года после того, как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты сограждан и своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские военные отступили. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.