Медведев назвал единственную форму участия в спецоперации

Заключение контракта с Минобороны - это единственная форма привлечения граждан РФ для участия в специальной военной операции. Это подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщая о начале работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками.

"Зачисление на контракт - единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО", - написал Медведев во "ВКонтакте".

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"Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны. Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом", - указал он.