Посол РФ отметил готовность России поддержать заявку Мексики в БРИКС

Россия была бы готова поддержать заявку Мексики на присоединение к БРИКС. Об этом заявил посол РФ в Мехико Николай Софинский.

"Если Мексика захочет [вступить в БРИКС], то нет никаких проблем в том, чтобы подать заявку, которая будет тут же рассмотрена. Что касается России, я могу сказать, что Россия, конечно, выступит за", - отметил глава дипмиссии в интервью блогеру Диего Рассарину, опубликованном на его канале в YouTube.

"БРИКС - абсолютно открытая международная организация, не ограниченная повесткой или географией. В связи с этим любая страна может подать заявку на вступление. И это касается Мексики. Необходимы всего две вещи: желание страны и согласие стран - членов БРИКС", - добавил дипломат.

"На сегодняшний день 34 страны хотят установить те или иные отношения с БРИКС", - сообщил посол.

Он указал, что существуют различные способы взаимодействия с БРИКС.

По его словам, полноправное членство - лишь один из таких вариантов.

БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.