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Богданов и посол Израиля обсудили обстановку в секторе Газа

Замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Симона Гальперин обсудили обстановку в секторе Газа.

Богданов и посол Израиля обсудили обстановку в секторе Газа
© РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в секторе Газа и ливано-израильском приграничье», — указали в министерстве.

Ранее стало известно, что более 1,4 млн человек в секторе Газа не получили продовольственную помощь в сентябре.

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