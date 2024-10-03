Богданов и посол Израиля обсудили обстановку в секторе Газа

Замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Симона Гальперин обсудили обстановку в секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в секторе Газа и ливано-израильском приграничье», — указали в министерстве.

Ранее стало известно, что более 1,4 млн человек в секторе Газа не получили продовольственную помощь в сентябре.