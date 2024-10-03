Нарышкин счел безответственными рассуждения о переходе красных линий РФ

Рассуждения о возможности переступить российские красные линии и ударить дальнобойным — это большое заблуждение. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Газета.Ru

«У целого ряда безответственных политиков Запада есть мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России им не следует соблюдать каких-либо красных линий, которые Москва обозначила. Отражением этого являются дискуссии о возможности применения дальнобойных западных ракет для ударов вглубь российской территории», — отметил глава разведывательного ведомства. Lenta.ru

Кроме этого, глава СВР рассказал, что спецслужбы России и Азербайджана недавно предотвратили провокацию против российского дипломата. Говорит Москва