Путин высказался об образовании в России

Образование в России должно быть единым и отвечать современным требованиям развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года», стенограмму мероприятия публикует сайт Кремля. Газета.Ru

«Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства, - отметил глава государства. - И наша общая задача, которая, в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети» - чтобы это пространство было действительно единым и современным". ТАСС

По словам Путина, образование должно отвечать целям развития РФ и требованиям динамики XXI века. Парламентская газета