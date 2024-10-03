Совбез ООН по запросу РФ проведет заседание по терактам на «Северных потоках»

Совбез ООН в пятницу, 4 октября, по запросу РФ проведет заседание по терактам на «Северных потоках», пишет пресс-служба постпредства России при организации в Telegram-канале.

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«Завтра — 4 октября — в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках», — уточнили в постпредстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил ранее, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила.