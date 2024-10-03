В МИД России высказались об угрозе столкновения ядерных держав

Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, текущая ситуация в мире не имеет аналогов в прошлом.

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«Мы движемся по неисследованной военно-политической территории. И права на ошибку у наших оппонентов быть просто не может», — сказал дипломат.

Ранее Рябков выразил обеспокоенность возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам. Он подчеркнул, что ядерные объекты как таковые должны всегда выводиться за рамки любых конфликтов, поскольку катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы.