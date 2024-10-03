МИД РФ упрекнул Израиль в «эмоциональности» в отношении генсека ООН

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон-грата «зашкаливающими эмоциями». Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 2 октября, МИД Израиля объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Глава МИД страны Исраэль Кац объяснил свое решение тем, что Гутерриш не осудил ракетную атаку Ирана по Израилю.

Генсек ООН заявил, что осуждает «недавние нападения на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что «идет эскалация за эскалацией», и назвал прекращение огня «решительно необходимым». При этом конкретно Израиль и Иран Гутерриш не упомянул.

Кац заявил, что генсек ООН «перешел все границы». По словам министра, любой, кто отказывается «однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю».

«Эмоции зашкаливают. Это раз», - так это прокомментировал Рябков.

Он добавил, что решение Израиля отражает «высокомерное пренебрежение основами функционирования международной системы». Российский дипломат подчеркнул, что это вызывает глубокое сожаление.