В МИД назвали условие для переговоров по СНВ с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что без смены внешнеполитического курса США переговоры по возобновлению ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ) не имеют смысла. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков отметил, что США выступают за диалог «без предварительных условий». Дипломат назвал это «лукавой формулой», с помощью которой Вашингтон пытается «выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне».

Рябков заявил, что переговоры о стратегической стабильности не могут проходить в отрыве от военно-политической обстановки. Он добавил, что США пытаются «выторговать» для себя односторонние военные преимущества, но Россия с этим не согласна.

В марте президент РФ Владимир Путин прокомментировал диалог о стратегической стабильности в своем послании Федеральному собранию. По словам Путина, Россия готова к таким переговорам с США только в том случае, если на них будут обсуждаться и другие вопросы безопасности.

Как отмечал президент РФ, США хотят обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в то же время пытаются нанести России «стратегическое поражение на поле боя». Также Путин назвал голословными обвинения в том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе.