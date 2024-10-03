МИД России озабочен возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов», — сказал он.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва видит повод для серьезной озабоченности в свете происходящих событий на Ближнем Востоке. Он уточнил, что возможность удара по ядерным объектам недопустимо даже рассматривать, поскольку катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы.

Дипломат отметил, что в настоящее время международному сообществу, включая Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и его руководству, следует «возвысить голос», чтобы подчеркнуть недопустимость подобных сценариев на фоне тревожных эскалационных сигналов из Израиля.

Ранее Рябков выразил мнение, что России надо готовиться к длительному противостоянию с США. Он подчеркнул, что Москве не следует питать особых иллюзий, учитывая сложившийся в Вашингтоне двухпартийный антироссийский консенсус.