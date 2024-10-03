Официального представителя МИД Марию Захарову возмутило молчание руководства ЮНЕСКО в связи с убийством киевским режимом военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Российская газета

«Вроде бы только позавчера торжественно отмечалась 70-летняя годовщина вступления нашей страны в ЮНЕСКО. Госпожа [гендиректор ЮНЕСКО Одре] Азуле, наверное, постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея, - отметила Захарова. - Так уже прошел день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет». ТАСС

19 апреля военный корреспондент Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно. RT на русском