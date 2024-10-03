В МИД назвали условие для переговоров по СНВ с США

Без смены внешнеполитического курса США переговоры по возобновлению ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ) не имеют смысла. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметил, что российская сторона отвергает переговоры с США по стратегической стабильности без предварительных условий.

Ранее Рябков назвал минусы межгосударственного объединения БРИКС, заявив, что национальные интересы участников БРИКС совпадают не во всем.