Молчание руководства ЮНЕСКО в связи с убийством киевским режимом военкора "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Вроде бы только позавчера торжественно отмечалась 70-летняя годовщина вступления нашей страны в ЮНЕСКО. Госпожа [гендиректор ЮНЕСКО Одре] Азуле, наверное, постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея, - отметила Захарова. - Так уже прошел день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет".