В России отреагировали на заявление Зеленского о приглашении Украины в НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина сосредоточена на приглашении в НАТО. В разговоре с «Лентой.ру» депутат исключил возможность членства Киева в альянсе.

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Ранее Зеленский в ходе встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что Украина сосредоточена на вопросе приглашения в альянс. По словам главы Украины, приглашение в НАТО является сложным шагом и руководство страны будет делать все необходимое для достижения результата в этом направлении.

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«Отношения Украины с НАТО не изменятся с приходом Рютте. Украину в НАТО не примут, но действия определенные, чтобы дать какие-то обещания, надежды Украине, будут предприняты. Это один из пунктов "плана победы", где Украина просила себе дать гарантии безопасности. Украину будут продолжать кормить обещаниями до тех пор, пока она будет воевать», — заявил Чепа.

3 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции политики ответили на вопросы журналистов.