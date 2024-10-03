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В МИД России раскрыли процесс принятия решения по заявке Турции в БРИКС

Решение по заявке Турции на вступление страны в БРИКС будет приниматься всем межгосударственным объединением. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

В МИД России раскрыли процесс принятия решения по заявке Турции в БРИКС
© РИА Новости
«Все решения в БРИКС принимаются консенсусом, в том числе и по заявке Турции. Мы с уважением относимся к интересу Анкары сблизиться с объединением», — отметил дипломат.

Рябков также подчеркнул, что конфликт на Украине будет обсуждаться между Россией и Турцией на высшем уровне на саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Политика
Сергей Рябков
МИД России
БРИКС
Анкара
Турция