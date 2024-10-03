Казбека Кокова переизбрали главой КБР

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно избрали главой региона Казбека Кокова.

Он возглавил республику во второй раз, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Казбека Кокова", - сказала спикер парламента Татьяна Егорова, оглашая результаты тайного голосования.

За кандидатуру Кокова единогласно проголосовали 69 депутатов регионального парламента. Его поддержали все пять политических партий, представленных в местном заксобрании.

"На период до 2030 г. ставим перед собой цель довести объем ВРП до 700 млрд рублей. Обеспечить рост собственных доходов до 48 млрд рублей <...> Безусловно, осуществление намеченных планов в решающей мере зависит от стремления приносить пользу КБР, родному Отечеству, трудиться с полной отдачей. Именно это всегда было и остается для меня главным жизненным ориентиром. Благодарю за оказанное доверие, буду работать во благо жителей родной республики", - сказал Коков.

Коков родился 1973 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт. С 1995 по 2002 годы - заместитель директора по коммерческим вопросам АООТ "Халвичный завод "Нальчикский". В 2002-2010 годах - генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы". С 2010 по 2013 годы - заместитель министра сельского хозяйства КБР. В 2013 году назначен советником Управления Президента РФ по внутренней политике, где трудился до 2018 года. С 2018-2019 годы - временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии. C 2019 года - глава КБР.

3 октября в 15:00 в доме правительства в Нальчике пройдет церемония инаугурации главы КБР.