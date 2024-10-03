Пушков поддержал идею наказания для родителей квадроберов

Государство не должно поощрять добровольную деградацию личности. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя инициативу о введении в России наказания для родителей детей-квадроберов. Газета.Ru

«Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет», — отметил Пушков. Lenta.ru

Ранее депутат Государственной думы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей, увлекающихся квадробингом. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Парламентарий предложил запретить квадробинг, привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности и лишать их родительских прав. Вечерняя Москва