Турчак пояснил, почему произносил присягу не на алтайском языке

Победивший на сентябрьских выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак официально вступил в должность.

«Клянусь народу Республики Алтай добросовестно и ответственно исполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Алтай...Строго соблюдать Конституцию Российской Федерации... уважать и охранять права и свободы граждан. Защищать права республики и верно служить ее народу», – отметил Андрей Турчак.

Новый глава Республики Алтай уточнил, что намеренно не произнес присягу на алтайском языке.