Турчак пояснил, почему произносил присягу не на алтайском языке
Победивший на сентябрьских выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак официально вступил в должность.
«Клянусь народу Республики Алтай добросовестно и ответственно исполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Алтай...Строго соблюдать Конституцию Российской Федерации... уважать и охранять права и свободы граждан. Защищать права республики и верно служить ее народу», – отметил Андрей Турчак.
Новый глава Республики Алтай уточнил, что намеренно не произнес присягу на алтайском языке.
«В третий раз за последние 15 лет вступил в должность главы региона и в третий раз произнес присягу на государственном языке Российской Федерации и сделал это осознанно. С глубочайшим уважением отношусь к народу Республики Алтай, к национальному языку и его традициям. Именно поэтому не стал зачитывать текст присяги на алтайском языке, чтобы не искажать его своим произношением», – отметил глава республики.