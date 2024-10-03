Участник боевых действий беспрепятственно может возглавить государство, если его кандидатура соответствует требованиям Конституции России. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение выпускника программы "Время героев" Артема Жоги полпредом на Урале. Lenta.ru

«Может. В Конституции четко прописано, кто может», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли участник СВО стать президентом страны. Ura.Ru

Накануне вечером российский лидер Владимир Путин провел встречу с Артемом Жогой, дав ему несколько напутствий на новом посту. В частности, президент поддержал стремление нового полпреда не терять контактов со своими боевыми товарищами и однокурсниками по программе "Время героев". ТАСС