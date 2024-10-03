Китайский дипломат выступил на русском языке перед Лавровым

Китайский дипломат выразил уважение к России, выступая на русском языке перед главой МИД Сергеем Лавровым. Это произошло на мероприятии, посвященном 75-летию дипломатических отношений между двумя странами.

«Ваши тёплые слова, дорогие дамы и господа, дорогие друзья, очень ценны для нас. Мы совместно с российскими коллегами организовали выставки архивных материалов и фотографий, чтобы отметить эту знаменательную дату и вспомнить ключевые моменты нашего сотрудничества», — подчеркнул китайский дипломат в своем обращении.

Трансляция встречи проходит на странице МИД РФ.