В России назвали условие прекращения атак украинских дронов

Атаки украинских дронов по территории России прекратятся с окончанием специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Lenta.ru

«Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия пока мы не закончим специальную военную операцию», - подчеркнул он. По словам Чепы, попытки со стороны Украины запугать, шантажировать власти РФ «не приводят ни к каким результатам». При этом положение ВСУ на фронте продолжает ухудшаться. Газета.Ru

Утром 3 октября Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских дронов за ночь. News.ru