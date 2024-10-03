Пушков поддержал идею наказания для родителей квадроберов

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, прокомментировал инициативу о введении в России наказания для родителей детей, увлекающихся квадробингом. По его словам, государство не должно способствовать добровольной деградации личности.

— Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Депутат Государственной думы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей, увлекающихся квадробингом. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Парламентарий предложил запретить квадробинг, привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности и лишать их родительских прав.

У современных российских детей появилась новая субкультура, вызвавшая недоумение у взрослых и ставшая причиной ожесточенных споров. Так называемые квадроберы переодеваются в животных и подражают диким зверям. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».